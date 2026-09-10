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Exposition : les trois générations, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Domaine départemental Pierresvives · Montpellier

Exposition : les trois générations, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine départemental Pierresvives
Adresse
907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition : les trois générations 19 et 20 septembre Domaine départemental Pierresvives Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Florian Roche | Expo Photo

Une exploration sensible et conceptuelle de la mémoire familiale à travers une série de vingt-cinq triptyques photographiques réunissant les regards du grand-père, du père et du fils.
En mettant en dialogue des images produites à différentes époques, Florian Roche construit une œuvre qui dépasse la sphère intime pour interroger des enjeux universels : la transmission, l’héritage visuel, la construction de l’identité et la manière dont les images façonnent notre perception du passé.
→ Tout public | Entrée libre et gratuite
→ Espace Balcon

Domaine départemental Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673700 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental culturel regroupant les Archives départementales, la médiathèque départementale, ainsi que des espaces dédiés aux expositions et aux animations culturelles. Ligne 1 du tramway : arrêt « Halles de La Paillade ».

Ligne 2 du tramway : arrêt « Hôtel du Département ».

Ligne de bus 19 : arrêt « Lycée Léonard-de-Vinci – Pierresvives ».
Florian Roche | Expo Photo

©Florian Roche

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