Exposition : les trois générations, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Domaine départemental Pierresvives · Montpellier
Informations pratiques
Exposition : les trois générations 19 et 20 septembre Domaine départemental Pierresvives Hérault
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Florian Roche | Expo Photo
Une exploration sensible et conceptuelle de la mémoire familiale à travers une série de vingt-cinq triptyques photographiques réunissant les regards du grand-père, du père et du fils.
En mettant en dialogue des images produites à différentes époques, Florian Roche construit une œuvre qui dépasse la sphère intime pour interroger des enjeux universels : la transmission, l’héritage visuel, la construction de l’identité et la manière dont les images façonnent notre perception du passé.
→ Tout public | Entrée libre et gratuite
→ Espace Balcon
Domaine départemental Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673700 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental culturel regroupant les Archives départementales, la médiathèque départementale, ainsi que des espaces dédiés aux expositions et aux animations culturelles. Ligne 1 du tramway : arrêt « Halles de La Paillade ».
Ligne 2 du tramway : arrêt « Hôtel du Département ».
Ligne de bus 19 : arrêt « Lycée Léonard-de-Vinci – Pierresvives ».
Florian Roche | Expo Photo
©Florian Roche
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