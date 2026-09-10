Exposition : les trois générations, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Exposition : les trois générations 19 et 20 septembre Domaine départemental Pierresvives Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Florian Roche | Expo Photo

Une exploration sensible et conceptuelle de la mémoire familiale à travers une série de vingt-cinq triptyques photographiques réunissant les regards du grand-père, du père et du fils.

En mettant en dialogue des images produites à différentes époques, Florian Roche construit une œuvre qui dépasse la sphère intime pour interroger des enjeux universels : la transmission, l’héritage visuel, la construction de l’identité et la manière dont les images façonnent notre perception du passé.

→ Tout public | Entrée libre et gratuite

→ Espace Balcon

Domaine départemental Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673700 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental culturel regroupant les Archives départementales, la médiathèque départementale, ainsi que des espaces dédiés aux expositions et aux animations culturelles. Ligne 1 du tramway : arrêt « Halles de La Paillade ».

Ligne 2 du tramway : arrêt « Hôtel du Département ».

Ligne de bus 19 : arrêt « Lycée Léonard-de-Vinci – Pierresvives ».

Florian Roche | Expo Photo

©Florian Roche