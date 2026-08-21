Exposition : l’été au musée, par le Graph, Musée des beaux-arts, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts · Carcassonne
Informations pratiques
Exposition : l’été au musée, par le Graph 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Aude
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Durant le mois de juillet 2026, dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine », 24 jeunes, accompagnés d’une artiste photographe, d’une plasticienne textile, d’une metteuse en scène et de la médiatrice du musée, ont réinterprété à leur manière les œuvres du musée à travers la photographie.
Leurs créations sont présentées en regard des œuvres originales, offrant un dialogue entre patrimoine et regard contemporain.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiation sera assurée par les jeunes eux-mêmes.
Musée des beaux-arts Boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777370 https://www.carcassonne.org/article-page/musee-des-beaux-arts-de-carcassonne Riche panorama de la peinture occidentale des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Faïences (Moustiers, Marseille, Toulouse…). Tapisseries et objets d’art (présentés en alternance).
Durant le mois de mois de Juillet 2026, dans le cadre du Dispositif « C’est mon patrimoine », 24 jeunes, accompagnées d’une artiste photographe, d’une plasticienne textile, d’une metteuse en scène et à…
©mairie de carcassonne
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- LES MUTATIONS DU LITTORAL AUDOIS Carcassonne 11 septembre 2026
- RIVAGES SONORES Carcassonne 11 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Carcassonne, Banque de France – Carcassonne, Carcassonne 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Initiation à la gravure et à la typographie à Lamourelle !, Centre International de Séjour Lamourelle, Carcassonne 18 septembre 2026
- « Dans les coulisses d’un héritage fragile », exposition consacrée à la fragilité des documents patrimoniaux et aux enjeux de leur conservation, Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne 18 septembre 2026