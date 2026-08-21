Exposition : l’été au musée, par le Graph, Musée des beaux-arts, Carcassonne

Informations pratiques

Exposition : l’été au musée, par le Graph 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant le mois de juillet 2026, dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine », 24 jeunes, accompagnés d’une artiste photographe, d’une plasticienne textile, d’une metteuse en scène et de la médiatrice du musée, ont réinterprété à leur manière les œuvres du musée à travers la photographie.

Leurs créations sont présentées en regard des œuvres originales, offrant un dialogue entre patrimoine et regard contemporain.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiation sera assurée par les jeunes eux-mêmes.

Musée des beaux-arts Boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777370 https://www.carcassonne.org/article-page/musee-des-beaux-arts-de-carcassonne Riche panorama de la peinture occidentale des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Faïences (Moustiers, Marseille, Toulouse…). Tapisseries et objets d’art (présentés en alternance).

Durant le mois de mois de Juillet 2026, dans le cadre du Dispositif « C’est mon patrimoine », 24 jeunes, accompagnées d’une artiste photographe, d’une plasticienne textile, d’une metteuse en scène et à…

©mairie de carcassonne