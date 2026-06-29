Exposition « L’herbier » d’Emilie Vast Bibliothèque des Batignolles Paris
Exposition « L’herbier » d’Emilie Vast Bibliothèque des Batignolles Paris mardi 7 juillet 2026.
À la fois petits traités de botanique et livres d’images, les Herbiers présentent en planches, en fonction du végétal énoncé, la découpe de feuilles, de fleurs, de fruits et de graines.
Le travail graphique, tout en finesse et délicatesse, du trait d’Émilie Vast, se prête particulièrement bien au principe de l’herbier.
Du 7 juillet au 26 septembre, venez découvrir le travail de cette autrice sur les murs de la bibliothèque des Batignolles
Exposition de 20 planches-herbier réalisées par Emilie Vast – du 7 juillet au 26 septembre
dans l’ensemble de la bibliothèque (espaces adultes et jeunesse)
accès libre
Du mardi 07 juillet 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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