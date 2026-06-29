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Exposition « L’herbier » d’Emilie Vast Bibliothèque des Batignolles Paris

Exposition « L’herbier » d’Emilie Vast Bibliothèque des Batignolles Paris

Exposition « L’herbier » d’Emilie Vast Bibliothèque des Batignolles Paris mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Bibliothèque des Batignolles
Adresse
18, rue des Batignolles
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026

À la fois petits traités de botanique et livres d’images, les Herbiers présentent en planches, en fonction du végétal énoncé, la découpe de feuilles, de fleurs, de fruits et de graines.
Le travail graphique, tout en finesse et délicatesse, du trait d’Émilie Vast, se prête particulièrement bien au principe de l’herbier.

Du 7 juillet au 26 septembre, venez découvrir le travail de cette autrice sur les murs de la bibliothèque des Batignolles

Exposition de 20 planches-herbier réalisées par Emilie Vast – du 7 juillet au 26 septembre
dans l’ensemble de la bibliothèque (espaces adultes et jeunesse)
accès libre
Du mardi 07 juillet 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T01:59:59+02:00
Date(s) :

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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