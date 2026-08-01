Exposition L’heure bleue Fort du Cap Lévi Fermanville
jeudi 20 août 2026 · Fort du Cap Lévi · Fermanville
Informations pratiques
Fermanville
Exposition L’heure bleue
Fort du Cap Lévi 7 le Cap Lévi Fermanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21
C’est avec grand plaisir que l’association 3 P’tits Points et Fabienne LOIR (les organisateurs), Amy DOBBS et Françoise GAUDAIRE vous accueilleront à l’Expo L’heure bleue pour découvrir leurs peintures, croquis et teintures végétale. Au plaisir de vous accueillir. .
Fort du Cap Lévi 7 le Cap Lévi Fermanville 50840 Manche Normandie +33 7 70 89 97 50 gaudairef@gmail.com
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English : Exposition L’heure bleue
L’événement Exposition L’heure bleue Fermanville a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cotentin Le Val de Saire
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