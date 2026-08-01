UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fermanville

Exposition L’heure bleue Fort du Cap Lévi Fermanville

jeudi 20 août 2026 · Fort du Cap Lévi · Fermanville

Exposition L’heure bleue Fort du Cap Lévi Fermanville

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Fort du Cap Lévi
Adresse
7 le Cap Lévi
Ville
50840 Fermanville
Département
Manche
Tarif

Fermanville

Exposition L’heure bleue

Fort du Cap Lévi 7 le Cap Lévi Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21

C’est avec grand plaisir que l’association 3 P’tits Points et Fabienne LOIR (les organisateurs), Amy DOBBS et Françoise GAUDAIRE vous accueilleront à l’Expo L’heure bleue pour découvrir leurs peintures, croquis et teintures végétale. Au plaisir de vous accueillir.   .

Fort du Cap Lévi 7 le Cap Lévi Fermanville 50840 Manche Normandie +33 7 70 89 97 50  gaudairef@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’heure bleue

L’événement Exposition L’heure bleue Fermanville a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à Fermanville (Manche)