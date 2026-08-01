Exposition L’heure bleue Fort du Cap Lévi Fermanville

Informations pratiques

Fermanville

Exposition L’heure bleue

Fort du Cap Lévi 7 le Cap Lévi Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21

C’est avec grand plaisir que l’association 3 P’tits Points et Fabienne LOIR (les organisateurs), Amy DOBBS et Françoise GAUDAIRE vous accueilleront à l’Expo L’heure bleue pour découvrir leurs peintures, croquis et teintures végétale. Au plaisir de vous accueillir. .

Fort du Cap Lévi 7 le Cap Lévi Fermanville 50840 Manche Normandie +33 7 70 89 97 50 gaudairef@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’heure bleue

L’événement Exposition L’heure bleue Fermanville a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cotentin Le Val de Saire