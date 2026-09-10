Exposition « L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle », Ancien hôpital de Montmorillon, Montmorillon

Informations pratiques

Exposition « L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle » 19 et 20 septembre Ancien hôpital de Montmorillon Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la Révolution, l’ancien hôpital installé sur le site de la Maison-Dieu est jugé insalubre. La fonction hospitalière est alors transférée dans l’ancien couvent des Filles de Saint-François, situé à proximité de l’église Notre-Dame.

Les bâtiments sont d’abord « restaurés », avant qu’un vaste chantier de reconstruction ne soit entrepris entre la fin du XIXᵉ siècle et le début du XXᵉ siècle. Ces travaux donnent au site sa configuration actuelle.

L’exposition retrace cette période de l’histoire hospitalière du lieu.

Gratuit. Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe.

Ancien hôpital de Montmorillon Place Régine Deforges 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549910753 À la Révolution, l’ancien hôpital de la Maison-Dieu est jugé insalubre. La fonction hospitalière est alors transférée dans l’ancien couvent des Filles de Saint-François, situé à proximité de l’église Notre-Dame. Les bâtiments sont d’abord réaménagés, avant de faire l’objet d’un vaste programme de reconstruction entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, qui leur donne leur configuration actuelle.

Acquis par la Communauté de communes Vienne et Gartempe, cet ensemble est aujourd’hui destiné à accueillir un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire. Le projet prévoit également l’installation d’un établissement d’enseignement artistique consacré à la musique et à la danse.

En 2024, l’ensemble a été inscrit au titre des Monuments historiques. Une première phase de sauvegarde a été engagée avec la réfection complète des toitures, marquant le début de sa restauration et de sa reconversion.

À la Révolution, l’ancien hôpital situé sur le site de la Maison-Dieu est jugé insalubre. La fonction hospitalière est alors déplacée dans l’ancien couvent des Filles de Saint-François, à proximité «…

©Béatrice Guyonnet