Exposition : « L’idiome du village », par Jean-François Vrod, Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Exposition : « L’idiome du village », par Jean-François Vrod 19 et 20 septembre Musée Cécile Sabourdy Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’idiome du village

Collection Jean-François Vrod

Place à la ruralité et aux artistes méconnus.

Vingt artistes, vingt univers et un point commun : Jean-François Vrod. Durant des années, ce musicien passionné d’art populaire est parti à la rencontre d’hommes et de femmes qui créent de manière confidentielle, dans leur jardin, sur la plage, dans la rue ou au sein de leur habitation.

Sa collection s’est constituée autour de ces personnalités atypiques, sans formation artistique, évoluant principalement en milieu rural.

Jouets populaires, sculptures en bois flotté ou en coquilles d’huîtres, dessins aux crayons de couleur sur le thème du sport, peintures épaisses, sculptures en granit ou en agglomérat de poudre de pierre : autant de créations singulières à découvrir.

À travers cette collection et ce projet d’exposition, l’histoire de ces artistes méconnus continue d’être racontée et partagée.

Exposition à découvrir jusqu’au 3 janvier 2027 à Vicq-sur-Breuilh.

Musée Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, France Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555006773 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com Ce musée d’art consacré aux Naïfs, Bruts et Singuliers permet d’aborder les sujets les plus divers au travers des peintures, dessins, gravures, sculptures, objets d’arts et tapisseries présentés par roulement au gré des expositions. A 20 min au sud de Limoges, autoroute A20 sorties 40 ou 41.

L’idiome du village

©MJCS – L’idiome du village, Jean-François Vrod