Exposition L’incroyable histoire de l’argent Aix-en-Provence
Exposition L’incroyable histoire de l’argent Aix-en-Provence samedi 27 juin 2026.
Aix-en-Provence
Exposition L’incroyable histoire de l’argent
Du 27/06 au 03/07/2026, tous les jours. Avenue Jules Ferry (Grilles extérieures du Parc Jourdan) Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-06-27
Une exposition proposée par les éditions les Arènes, les Rendez-vous de l’histoire de Blois et le OFF des Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence 2026. D’après l’ouvrage de Benoist Simmat et Vincent Caut.Familles
Sicle, créséide, darique, drachme, statère, denier, solidus, dinar, franc, penny, dollar, euro…
Qu’on en ait ou pas, l’argent est un outil dont on ne peut pas se passer.
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De Sardes à New York, en passant par le Moyen-Orient, la Chine, Venise et Londres une autre histoire de l’économie. .
Avenue Jules Ferry (Grilles extérieures du Parc Jourdan) Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr
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English :
An exhibition presented by Éditions les Arènes, the Rendez-vous de l’histoire de Blois, and the OFF program of the Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2026. Based on the book by Benoist Simmat and Vincent Caut.
L’événement Exposition L’incroyable histoire de l’argent Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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