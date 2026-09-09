Exposition L’invitée de Ghazale Bahiraie La Villa Balthazar Valence
jeudi 10 septembre 2026 · La Villa Balthazar · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition L’invitée de Ghazale Bahiraie
La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-10
La Villa Balthazar invite l’artiste Ghazale Bahiraie à exposer sur ses murs. Venez découvrir ses œuvres, encore jamais exposées à Valence, mêlant dessin et broderie.
En relation avec les œuvres de l’exposition Excentrique .
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La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 71 events@lavillabalthazar.fr
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English :
Villa Balthazar invites artist Ghazale Bahiraie to exhibit her work on its walls. Come discover her works—never before exhibited in Valence—which blend drawing and embroidery.
In conjunction with the works in the “Excentrique” exhibition.
L’événement Exposition L’invitée de Ghazale Bahiraie Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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