Exposition « Lionel Sabatté : Mémoire de limon, hommage à Claude Monet », Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon

Exposition « Lionel Sabatté : Mémoire de limon, hommage à Claude Monet » Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Musée Blanche Hoschedé-Monet Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre du centenaire de la mort de Claude Monet, le musée Blanche Hoschedé-Monet propose une exposition du plasticien Lionel Sabatté, artiste présent dans les collections du musée. Figure singulière de la scène artistique contemporaine, nommé pour le prix Marcel Duchamp 2025, celui-ci développe une œuvre qui en appelle à toutes sortes de matériaux organiques chargés des traces du temps.

L’artiste s’est ainsi saisi de l’occasion du curage du bassin aux nymphéas pour en récupérer le limon, le laisser sécher et s’en servir de pigment révélateur d’images sérigraphiques réalisées d’après des photographies d’archives et d’actualité. Immersion dans le monde mémoriel et prospectif des jardins d’eau et de fleurs créés à Giverny par Monet.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 Rue du Pont, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie 0232647905 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee Le musée Blanche Hoschedé-Monet met à l’honneur la création impressionniste sur la Seine aux portes de l’Eure et de la Normandie, de Claude Monet à Pierre Bonnard. Vous y découvrirez une importante collection de paysages du Val de Seine et des grands sites naturels de Normandie, signés par les artistes de la célèbre famille Hoschedé-Monet-Butler et les artistes américains et étrangers de la colonie de Giverny.

Le musée se distingue également par sa collection unique d’art animalier, bénéficiant de dépôts prestigieux du musée du Louvre et d’Orsay. La collection d’oiseaux naturalisés, à l’origine du musée, côtoie les œuvres de Rembrandt Bugatti, Théophile-Alexandre Steinlen, Paul Jouve et François Pompon. Cette section illustre une histoire artistique et scientifique de la conservation du patrimoine naturel depuis l’ère industrielle.

Lieu de découverte et d’émerveillement, le musée Blanche Hoschedé-Monet invite régulièrement des artistes contemporains à dialoguer avec les collections patrimoniales orientées vers les représentations de la nature. Un riche programme d’activité autour de ses collections est proposé tout au long de l’année. Au cœur des salles, des espaces pédagogiques et de lecture sont installés pour offrir aux visiteurs des parenthèses artistiques et de détente.

En somme, un lieu pour s’évader et se penser dans le Monde et parmi le Vivant. En train : ligne Paris Saint-Lazare / Rouen, arrêt en gare de Vernon-Giverny. En voiture : entre Paris et Rouen, A13 sortie Vernon, parking Georges Clémenceau. En vélo : parking à vélos disponible dans la cour du musée.

Dans le cadre du centenaire de la mort de Claude Monet, le musée Blanche Hoschedé-Monet propose une exposition du plasticien Lionel Sabatté, artiste présent dans les collections du musée. Figure de à…

© Lionel Sabatté, Nymphéas, 2026, 195 x 360 cm, Photographie révélée à la vase du bassin de Giverny et poussière d’atelier, d’après une photographie de la collection de Philippe Piguet