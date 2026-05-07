Ussel

Exposition Lithographie

18 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Comme chaque année, l’association AIMU expose les productions des memebres de l’atelier de lithographie ainsi que les réalisations de l’artiste en résidence, aux côtés des oeuvres de Gilles Sacksick.

Entrée libre, galerie d’exposition .

18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

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English : Exposition Lithographie

L’événement Exposition Lithographie Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze