Exposition : « L’Odyssée du théâtre municipal de Châtellerault à travers les archives de la ville & d’un podcast », Centre des archives de Grand Châtellerault, Châtellerault

Informations pratiques

Exposition : « L’Odyssée du théâtre municipal de Châtellerault à travers les archives de la ville & d’un podcast » 19 et 20 septembre Centre des archives de Grand Châtellerault Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une sélection de documents originaux et inédits consacrés au théâtre, exceptionnellement présentés sous vitrines.

La découverte se complète par l’écoute d’un podcast retraçant l’histoire du sauvetage du théâtre et les étapes qui ont permis de préserver ce patrimoine.

Centre des archives de Grand Châtellerault 48 Rue Arsène et Jean Lambert, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 La Plaine d’Ozon Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549236510 https://www.grand-chatellerault.fr/connaitre/archives Le Centre des archives Grand Châtellerault donne accès à des ressources municipales et communautaires variées datant de 1404 à aujourd’hui.

Exposition de documents originaux et inédits, sous vitrines, du théâtre et diffusion d’un podcast sur son sauvetage

©Ville de Châtellerault, Archives municipales