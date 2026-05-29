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Exposition : l’Oreille dans les Nuages Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Exposition : l’Oreille dans les Nuages Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Exposition : l’Oreille dans les Nuages Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau

Adresse : 3 Ter rue Mabillon

Ville : 75006 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre durant les heures d’ouverture de l’établissement.</p>

Création, composition et réalisation par les
élèves de l’Atelier Invention, des classes FM IC3, 2C1 et 3C, de piano et de
techniques vocales.

Coordination générale : Céline Déniel.

Entrée
libre durant les heures d’ouverture de l’établissement.

Une exposition qui s’écoute autant qu’elle se regarde. Venez avec votre smartphone et vos écouteurs !
Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 27 juin 2026 :
samedi
de 09h30 à 18h30
vendredi
de 10h00 à 21h30
jeudi
de 12h00 à 21h45
mercredi
de 09h15 à 21h30
mardi
de 10h00 à 21h45
lundi
de 10h00 à 21h30
gratuit

Entrée
libre durant les heures d’ouverture de l’établissement.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00;2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T18:30:00+02:00;2026-06-01T10:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T21:45:00+02:00;2026-06-03T09:15:00+02:00_2026-06-03T21:30:00+02:00;2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T21:45:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T21:30:00+02:00;2026-06-06T09:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-08T10:00:00+02:00_2026-06-08T21:30:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T21:45:00+02:00;2026-06-10T09:15:00+02:00_2026-06-10T21:30:00+02:00;2026-06-11T12:00:00+02:00_2026-06-11T21:45:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T21:30:00+02:00;2026-06-13T09:30:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T21:30:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T21:45:00+02:00;2026-06-17T09:15:00+02:00_2026-06-17T21:30:00+02:00;2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T21:45:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00;2026-06-20T09:30:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00;2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T21:30:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T21:45:00+02:00;2026-06-24T09:15:00+02:00_2026-06-24T21:30:00+02:00;2026-06-25T12:00:00+02:00_2026-06-25T21:45:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T21:30:00+02:00;2026-06-27T09:30:00+02:00_2026-06-27T18:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon  75006 PARIS
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