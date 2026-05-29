Exposition : l’Oreille dans les Nuages Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS
Exposition : l’Oreille dans les Nuages Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS vendredi 29 mai 2026.
Création, composition et réalisation par les
élèves de l’Atelier Invention, des classes FM IC3, 2C1 et 3C, de piano et de
techniques vocales.
Coordination générale : Céline Déniel.
Entrée
libre durant les heures d’ouverture de l’établissement.
Une exposition qui s’écoute autant qu’elle se regarde. Venez avec votre smartphone et vos écouteurs !
Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 27 juin 2026 :
samedi
de 09h30 à 18h30
vendredi
de 10h00 à 21h30
jeudi
de 12h00 à 21h45
mercredi
de 09h15 à 21h30
mardi
de 10h00 à 21h45
lundi
de 10h00 à 21h30
gratuit
Entrée
libre durant les heures d’ouverture de l’établissement.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00;2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T18:30:00+02:00;2026-06-01T10:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T21:45:00+02:00;2026-06-03T09:15:00+02:00_2026-06-03T21:30:00+02:00;2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T21:45:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T21:30:00+02:00;2026-06-06T09:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-08T10:00:00+02:00_2026-06-08T21:30:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T21:45:00+02:00;2026-06-10T09:15:00+02:00_2026-06-10T21:30:00+02:00;2026-06-11T12:00:00+02:00_2026-06-11T21:45:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T21:30:00+02:00;2026-06-13T09:30:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T21:30:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T21:45:00+02:00;2026-06-17T09:15:00+02:00_2026-06-17T21:30:00+02:00;2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T21:45:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00;2026-06-20T09:30:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00;2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T21:30:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T21:45:00+02:00;2026-06-24T09:15:00+02:00_2026-06-24T21:30:00+02:00;2026-06-25T12:00:00+02:00_2026-06-25T21:45:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T21:30:00+02:00;2026-06-27T09:30:00+02:00_2026-06-27T18:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR
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