Exposition Lorraine Dietrich sur terre, sur mer et dans les airs Rue Corneille Angoulême
Exposition Lorraine Dietrich sur terre, sur mer et dans les airs Rue Corneille Angoulême jeudi 17 septembre 2026.
Angoulême
Exposition Lorraine Dietrich sur terre, sur mer et dans les airs
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-17
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-01
Marque automobile française, Lorraine Diétrich a signé en 1926 le premier triplé de l’histoire des 24 Heures du Mans. L’exposition retracera l’histoire de ce fleuron mécanique qui couvre les périodes de l’Art nouveau et de l’Art déco.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
Lorraine Dietrich, a French automobile brand, achieved the first-ever three-peat in the history of the 24 Hours of Le Mans in 1926. The exhibition will trace the history of this mechanical masterpiece, spanning the Art Nouveau and Art Deco periods.
L’événement Exposition Lorraine Dietrich sur terre, sur mer et dans les airs Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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