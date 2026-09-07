Exposition Lumière, émotion, poésie, Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Exposition Lumière, émotion, poésie 16 – 18 octobre Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire Nord

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T19:00:00+02:00

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026, Jacqueline Maciejczak, Colette Maille, Roselyne Matton et Yasmine Pin vous invitent à découvrir leur exposition à la Galerie Gilbert Sailly de la Ferme Dupire.

À travers une diversité de techniques et de créations, les quatre artistes proposent un univers mêlant lumière, émotion et poésie : aquarelles, huiles, pastels, fusain, acrylique, dessins, amigurumis, attrape-rêves, sculptures, recueils de poésie…

Horaires

Vendredi 16 octobre : de 14h à 19h

Samedi 17 octobre : de 10h à 19h

Dimanche 18 octobre : de 10h à 19h

Entrée gratuite.

Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026, Jacqueline Maciejczak, Colette Maille, Roselyne Matton et Yasmine Pin vous invitent à découvrir leur exposition à la Galerie Gilbert Sailly.