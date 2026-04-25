Exposition Lumière Sculptée Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom

Riom

Exposition Lumière Sculptée Émilie Lemardeley

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-30 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-01 2026-09-01

Le musée Mandet consacre son exposition 2026 à Émilie Lemardeley, artiste et designer dont l’œuvre se situe à la frontière du visible et du vibratoire dans cet espace, la matière cesse d’être un simple support pour devenir souffle, onde et présence.

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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

The Musée Mandet is dedicating its 2026 exhibition to Émilie Lemardeley, an artist and designer whose work lies at the frontier between the visible and the vibratory: in this space, material ceases to be a mere support and becomes breath, wave and presence.

L’événement Exposition Lumière Sculptée Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic