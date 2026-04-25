Exposition Lumière Sculptée Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom
Exposition Lumière Sculptée Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom samedi 13 juin 2026.
Riom
Exposition Lumière Sculptée Émilie Lemardeley
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-30 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-01 2026-09-01
Le musée Mandet consacre son exposition 2026 à Émilie Lemardeley, artiste et designer dont l’œuvre se situe à la frontière du visible et du vibratoire dans cet espace, la matière cesse d’être un simple support pour devenir souffle, onde et présence.
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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
The Musée Mandet is dedicating its 2026 exhibition to Émilie Lemardeley, an artist and designer whose work lies at the frontier between the visible and the vibratory: in this space, material ceases to be a mere support and becomes breath, wave and presence.
L’événement Exposition Lumière Sculptée Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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