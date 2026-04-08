Visite commentée de l’exposition Trésors de la terre d’Auvergne Musée régional d’Auvergne Riom
Visite commentée de l’exposition Trésors de la terre d’Auvergne Musée régional d’Auvergne Riom samedi 27 juin 2026.
Riom
Visite commentée de l’exposition Trésors de la terre d’Auvergne
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
– de 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-18 2026-08-08
Visite commentée de l’exposition Trésors de la terre d’Auvergne Des minéraux et des hommes
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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
Guided tour of the exhibition Trésors de la terre d’Auvergne Des minéraux et des hommes (Treasures of the Auvergne earth Minerals and people)
L’événement Visite commentée de l’exposition Trésors de la terre d’Auvergne Riom a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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