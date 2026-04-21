Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom

Riom

Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-08-08 15:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-18 2026-08-08

Découvrons l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley. Une expérience immersive où verre soufflé et bronze entrent en dialogue, mêlant matière et lumière dans un parcours sensoriel et poétique.

.

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the enchanted world of Émilie Lemardeley. An immersive experience where blown glass and bronze enter into dialogue, blending material and light in a sensory and poetic journey.

L’événement Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic