Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom
Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom samedi 27 juin 2026.
Riom
Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-08-08 15:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-18 2026-08-08
Découvrons l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley. Une expérience immersive où verre soufflé et bronze entrent en dialogue, mêlant matière et lumière dans un parcours sensoriel et poétique.
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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
Discover the enchanted world of Émilie Lemardeley. An immersive experience where blown glass and bronze enter into dialogue, blending material and light in a sensory and poetic journey.
L’événement Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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