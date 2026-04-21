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Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom

Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom samedi 27 juin 2026.

Lieu : Musée Mandet

Adresse : 14 rue de l'Hôtel de Ville

Ville : 63200 Riom

Département : Puy-de-Dôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit

Riom

Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-08-08 15:30:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-07-18 2026-08-08

Découvrons l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley. Une expérience immersive où verre soufflé et bronze entrent en dialogue, mêlant matière et lumière dans un parcours sensoriel et poétique.
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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

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English :

Discover the enchanted world of Émilie Lemardeley. An immersive experience where blown glass and bronze enter into dialogue, blending material and light in a sensory and poetic journey.

L’événement Suivez le guide ! Exposition Lumière Sculptée d’Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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