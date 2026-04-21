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Atelier 4-6 ans L’art à tire d’aile, une oeuvre collective colorée à créer Musée Mandet Riom

Atelier 4-6 ans L’art à tire d’aile, une oeuvre collective colorée à créer Musée Mandet Riom jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Musée Mandet

Adresse : 14 rue de l'Hôtel de Ville

Ville : 63200 Riom

Département : Puy-de-Dôme

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3 3 3

Riom

Atelier 4-6 ans L’art à tire d’aile, une oeuvre collective colorée à créer

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-13

Après un voyage conté à travers l’exposition Lumière sculptée créons une œuvre collective.
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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

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English :

After a storytelling journey through the Lumière Sculptée exhibition, let’s create a collective work of art.

L’événement Atelier 4-6 ans L’art à tire d’aile, une oeuvre collective colorée à créer Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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