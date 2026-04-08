Visite ludique 7-11 ans Le secret des pierres magiques Musée régional d’Auvergne Riom

Riom

Visite ludique 7-11 ans Le secret des pierres magiques

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21

Pars à l’aventure ! Ta mission retrouver les pierres enchantées du musée et percer les secrets de leurs pouvoirs de guérison. Pierre à venin, pierre de lait, améthyste… Au fil de ta quête, deviens un expert des énergies bénéfiques qu’elles renferment.

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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Set off on an adventure! Your mission: find the enchanted stones in the museum and unlock the secrets of their healing powers. Venom stone, milk stone, amethyst… On your quest, become an expert in the beneficial energies they contain.

L’événement Visite ludique 7-11 ans Le secret des pierres magiques Riom a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic