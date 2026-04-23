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Jeu de piste en famille spécial muthologie Les 12 travaux des visiteurs Musée Mandet Riom

Jeu de piste en famille spécial muthologie Les 12 travaux des visiteurs Musée Mandet Riom mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Musée Mandet

Adresse : 14 rue de l'Hôtel de Ville

Ville : 63200 Riom

Département : Puy-de-Dôme

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 3 3 3 - de 18 ans

Riom

Jeu de piste en famille spécial muthologie Les 12 travaux des visiteurs

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22

Athéna, la déesse de la sagesse, vous lance un défi 12 énigmes à résoudre en allant d’œuvre en œuvre. Un jeu de piste spécial mythologie pour découvrir les histoires des dieux, déesses et héros antiques.
À partir de 6 ans
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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

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English :

Athena, the goddess of wisdom, sets you a challenge: 12 riddles to solve as you go from work to work. A special mythology treasure hunt to discover the stories of ancient gods, goddesses and heroes.
Ages 6 and up

L’événement Jeu de piste en famille spécial muthologie Les 12 travaux des visiteurs Riom a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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