Visite-atelier 4-11 ans Minéraux 3D découpe, plie, colorie ! Musée régional d’Auvergne Riom
Visite-atelier 4-11 ans Minéraux 3D découpe, plie, colorie ! Musée régional d’Auvergne Riom vendredi 17 juillet 2026.
Riom
Visite-atelier 4-11 ans Minéraux 3D découpe, plie, colorie !
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-25
Plonge dans l’univers merveilleux des cristaux d’Auvergne et fabrique ton propre cristal en 3D.
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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
Dive into the wonderful world of Auvergne crystals and make your own 3D crystal.
L’événement Visite-atelier 4-11 ans Minéraux 3D découpe, plie, colorie ! Riom a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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