Riom

Visite-atelier 4-11 ans Minéraux 3D découpe, plie, colorie !

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-25

Plonge dans l’univers merveilleux des cristaux d’Auvergne et fabrique ton propre cristal en 3D.

.

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the wonderful world of Auvergne crystals and make your own 3D crystal.

L’événement Visite-atelier 4-11 ans Minéraux 3D découpe, plie, colorie ! Riom a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic