Visite-atelier 4-6 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue Musée régional d’Auvergne Riom

Riom

Visite-atelier 4-6 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Après une visite-découverte du musée pour apprendre à reconnaître les minéraux, fabrique ta propre boîte d’exploration. Elle t’accompagnera dans tes prochaines excusions pour dénicher toi même les pierres de la région !

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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

After a visit to the museum to learn how to recognize minerals, make your own exploration box. It will accompany you on your next excursions to unearth the stones of the region yourself!

L’événement Visite-atelier 4-6 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue Riom a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic