Visite-atelier 4-6 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue Musée régional d’Auvergne Riom
Visite-atelier 4-6 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue Musée régional d’Auvergne Riom jeudi 23 juillet 2026.
Riom
Visite-atelier 4-6 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Après une visite-découverte du musée pour apprendre à reconnaître les minéraux, fabrique ta propre boîte d’exploration. Elle t’accompagnera dans tes prochaines excusions pour dénicher toi même les pierres de la région !
.
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a visit to the museum to learn how to recognize minerals, make your own exploration box. It will accompany you on your next excursions to unearth the stones of the region yourself!
L’événement Visite-atelier 4-6 ans La boîte d’exploration de l’apprenti géologue Riom a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
À voir aussi à Riom (Puy-de-Dôme)
- Exposition Design durable Musée Mandet Riom 25 avril 2026
- Tous à l’Opéra, opera-théâtre de Clermont-Ferrand, Riom 9 mai 2026
- A RLV, on se (re)Mai au vélo !?, Jardins de la Culture, Riom 23 mai 2026
- Points de rencontres – Exposition de gravures, Musée Mandet, Riom 23 mai 2026
- Exposition Trésors de la terre d’Auvergne Des minéraux et des hommes Musée régional d’Auvergne Riom 24 mai 2026