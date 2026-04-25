Mon arbre de lumière Musée Mandet Riom
Mon arbre de lumière Musée Mandet Riom jeudi 16 juillet 2026.
Riom
Mon arbre de lumière
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
– de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-27
Dans les œuvres d’Émilie Lamardeley, le métal semble vivant il se tord comme une racine et fait éclore la lumière…
Visite atelier en famille À partir de 6 ans
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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
In Émilie Lamardeley?s works, metal seems alive: it twists like a root and makes light blossom…
Family workshop visit From age 6
L’événement Mon arbre de lumière Riom a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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