Mon arbre de lumière Musée Mandet Riom

Riom

Mon arbre de lumière

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-27

Dans les œuvres d’Émilie Lamardeley, le métal semble vivant il se tord comme une racine et fait éclore la lumière…

Visite atelier en famille À partir de 6 ans

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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

In Émilie Lamardeley?s works, metal seems alive: it twists like a root and makes light blossom…

Family workshop visit From age 6

L’événement Mon arbre de lumière Riom a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic