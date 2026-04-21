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Avec bébé au musée Balade lumineuse Musée Mandet Riom

Avec bébé au musée Balade lumineuse Musée Mandet Riom mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Musée Mandet

Adresse : 14 rue de l'Hôtel de Ville

Ville : 63200 Riom

Département : Puy-de-Dôme

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3 3 3 - de 18 ans

Riom

Avec bébé au musée Balade lumineuse

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 10:45:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-08-19

Visite sensorielle en famille pour les 18-36 mois
Promenons-nous dans l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley…
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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

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English :

Family sensory tour for 18-36 months
Take a stroll through Émilie Lemardeley?s enchanted world…

L’événement Avec bébé au musée Balade lumineuse Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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