Avec bébé au musée Balade lumineuse Musée Mandet Riom

Riom

Avec bébé au musée Balade lumineuse

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 10:45:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-08-19

Visite sensorielle en famille pour les 18-36 mois

Promenons-nous dans l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley…

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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Family sensory tour for 18-36 months

Take a stroll through Émilie Lemardeley?s enchanted world…

L’événement Avec bébé au musée Balade lumineuse Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic