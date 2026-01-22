Exposition Lumières du Silence par Christine Morin et François Chauvin Place Sainte-Croix Loudun

Exposition Lumières du Silence par Christine Morin et François Chauvin

Christine Morin nous explique La peinture est un outil simple, direct et révélateur mais aussi une sorte de creux, de silence et de pénombre. Regarder la surface, suivre les idées, attendre, entendre, être à l’écoute. Tenter de trouver ce point intime d’équilibre et de justesse… La recherche que je poursuis en peinture et installations peut s’apparenter à une contemplation. Contemplation, respect et curiosité, je tente de partager cela.

François Chauvin se présente ainsi Je suis mon propre courant, curieux de la pulsion, de vie et curieux de la manière dont elle nous pousse à nous élever. Rebelle radical, à la poursuite de la beauté et du sacré, j’aime offrir un point de vue décalé à travers des techniques que je réinvente.

J’utilise trois supports pour révéler le cheminement de cette pulsion de vie Le tuffeau et l’ardoise, L’osier et L’image. .

