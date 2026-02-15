Exposition M. Méa Jardiner un geste

33 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Hommage à George Sand et Alexandre Manceau Marjorie Mea expose des dessinés inspirés par l’observation de la nature tels que le faisaient George et Alexandre dans le cadre de leurs travaux.

.

33 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 04 44 80 encadrerielienard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tribute to George Sand and Alexandre Manceau: Marjorie Mea exhibits dessinés inspired by the observation of nature, as George and Alexandre did in the course of their work.

L’événement Exposition M. Méa Jardiner un geste Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-02-18 par BERRY