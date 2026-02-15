Exposition M.Méa Jardiner un geste Gargilesse-Dampierre
Exposition M.Méa Jardiner un geste Gargilesse-Dampierre mercredi 5 août 2026.
33 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre Indre
Début : Vendredi 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
2026-08-05
Hommage à George Sand et Alexandre Manceau Marjorie Mea expose des dessinés inspirés par l’observation de la nature tels que le faisaient George et Alexandre dans le cadre de leurs travaux.
+33 6 07 04 44 80 encadrerielienard@orange.fr
English :
Tribute to George Sand and Alexandre Manceau: Marjorie Mea exhibits dessinés inspired by the observation of nature, as George and Alexandre did in the course of their work.
