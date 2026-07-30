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AGENDA · Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MARIE FRÉCON Parc Thermal Bagnères-de-Luchon

samedi 1 août 2026 · Parc Thermal · Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc Thermal
Adresse
MAISON DU CURISTE
Ville
31110 Bagnères-de-Luchon
Département
Haute-Garonne
Tarif

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MARIE FRÉCON

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

PHOTOGRAPHIES
Chapelle aux oiseaux
Une chapelle aux Oiseaux pour les espèces qui s’éteignent … L’oiseau et la nature toute entière sont ici placés à l’endroit du sacré et de la lumière, une façon de les honorer. Et pour davantage de détails, il faut s’approcher, se glisser derrière la lumière, entrevoir de nouveaux territoires faits d’empreintes que l’on espère tenaces …   .

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22  maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

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English :

PHOTOGRAPHS
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L’événement EXPOSITION MARIE FRÉCON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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