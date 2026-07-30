EXPOSITION MARIE FRÉCON Parc Thermal Bagnères-de-Luchon
samedi 1 août 2026 · Parc Thermal · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION MARIE FRÉCON
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
PHOTOGRAPHIES
Chapelle aux oiseaux
Une chapelle aux Oiseaux pour les espèces qui s’éteignent … L’oiseau et la nature toute entière sont ici placés à l’endroit du sacré et de la lumière, une façon de les honorer. Et pour davantage de détails, il faut s’approcher, se glisser derrière la lumière, entrevoir de nouveaux territoires faits d’empreintes que l’on espère tenaces … .
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr
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English :
PHOTOGRAPHS
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L’événement EXPOSITION MARIE FRÉCON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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