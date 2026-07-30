EXPOSITION MARIE FRÉCON Parc Thermal Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MARIE FRÉCON

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

PHOTOGRAPHIES

Chapelle aux oiseaux

Une chapelle aux Oiseaux pour les espèces qui s’éteignent … L’oiseau et la nature toute entière sont ici placés à l’endroit du sacré et de la lumière, une façon de les honorer. Et pour davantage de détails, il faut s’approcher, se glisser derrière la lumière, entrevoir de nouveaux territoires faits d’empreintes que l’on espère tenaces … .

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

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PHOTOGRAPHS

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L’événement EXPOSITION MARIE FRÉCON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE