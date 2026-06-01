Saint-Doulchard

Exposition Marie MOREL/Fabrice REBEYROLLE 2 chemins de peinture

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Exposition Marie MOREL, Toujours plus humain/ Fabrice REBEYROLLE, Faire paysage 2 chemins de peinture.

Dans le cadre des Rencontres au domaine de Varye à Saint-Doulchard, le château accueille une exposition exceptionnelle du 6 au 28 juin organisée en partenariat avec la galerie Capazza de Nançay.

Grande nouveauté cette année, cet événement est organisé en partenariat avec la Galerie Capazza, qui assure le commissariat de l’exposition et met en dialogue les œuvres de deux artistes reconnus Marie Morel et Fabrice Rebeyrolle.

Avec Toujours plus humain , Marie Morel propose une œuvre sensible mêlant peinture et écriture, explorant avec sincérité les émotions et les relations humaines.

Avec Faire paysage , Fabrice Rebeyrolle invite à une immersion dans une peinture puissante et lumineuse, où la matière dialogue avec le paysage intérieur.

Une belle occasion de découvrir deux univers artistiques singuliers. .

1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

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English :

Exhibition Marie MOREL, Toujours plus humain/ Fabrice REBEYROLLE, Faire paysage 2 chemins de peinture.

As part of the Rencontres au domaine de Varye program at Saint-Doulchard, the château is hosting an exceptional exhibition from June 6 to 28, organized in partnership with the Capazza gallery in Nançay.

L’événement Exposition Marie MOREL/Fabrice REBEYROLLE 2 chemins de peinture Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-06-02 par BERRY