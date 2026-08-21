Exposition « Matières à Patrimoine : l’art de bâtir en région Centre du Moyen Âge à nos jours », Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire
dimanche 18 octobre 2026 · Le Belvédère · Saint-Benoît-sur-Loire
Informations pratiques
Exposition « Matières à Patrimoine : l’art de bâtir en région Centre du Moyen Âge à nos jours » Dimanche 18 octobre, 10h00, 14h00 Le Belvédère Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:30:00+02:00
Brique, tuile, ardoise, bois, tuffeau, terre crue, torchis, silex, métal : reflets du territoire, les matériaux qui nous entourent, qu’ils forment architecture ou décor, ont une histoire. « Matières à patrimoine : l’art de bâtir en région Centre du Moyen Âge à nos jours » vous invite à un voyage architectural en région Centre-Val de Loire, à la découverte des matériaux qui façonnent son paysage bâti.
Une exposition conçue par le service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire.
Le Belvédère 55 rue orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 https://belvedere-valdesully.fr/ Le Belvédère est un équipement culturel et touristique dédié à l’histoire et au patrimoine de l’abbaye de Fleury.
Brique, tuile, ardoise, bois, tuffeau, terre crue, torchis, silex, métal : reflets du territoire, les matériaux qui nous entourent, qu’ils forment architecture ou décor, ont une histoire. « Matières …
© Région Centre-Val de Loire
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