Exposition Matthieu Bourgade 2026 Aelier Severo Paris
Exposition Matthieu Bourgade 2026 Aelier Severo Paris jeudi 18 juin 2026.
Du 18 au 25 Juin au 20 rue Severo 75014
Matthieu Bourgade, artiste peintre figuratif, présente une sélection de peintures à l’huile réalisées entre 2025 et 2026 dans son atelier, situé au 20 rue Severo, Paris 14e.
À travers ces œuvres récentes, l’artiste explore la figure humaine et le portrait, développant un langage pictural qui oscille entre simplification géométrique des formes et profusion de motifs colorés. Entre structure et ornement, ses œuvres proposent une interprétation personnelle et contemporaine du sujet figuratif.
Vernissage le jeudi 18 Juin de 18h à 22h
Exposition Matthieu Bourgade peintre figuratif contemporain à l’atelier Severo.
Du jeudi 18 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 :
Le jeudi 18 juin 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00
Aelier Severo 20 rue Severo 75014 Paris
https://www.matthieubourgade.com/ +33683035928 matthieubourgade@gmail.com https://www.facebook.com/matthieu.bourgade https://www.facebook.com/matthieu.bourgade
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