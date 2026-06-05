Exposition Matthieu Bourgade 2026 Aelier Severo Paris

Du 18 au 25 Juin au 20 rue Severo 75014

Matthieu Bourgade, artiste peintre figuratif, présente une sélection de peintures à l’huile réalisées entre 2025 et 2026 dans son atelier, situé au 20 rue Severo, Paris 14e.

À travers ces œuvres récentes, l’artiste explore la figure humaine et le portrait, développant un langage pictural qui oscille entre simplification géométrique des formes et profusion de motifs colorés. Entre structure et ornement, ses œuvres proposent une interprétation personnelle et contemporaine du sujet figuratif.

Vernissage le jeudi 18 Juin de 18h à 22h

Exposition Matthieu Bourgade peintre figuratif contemporain à l’atelier Severo.

Du jeudi 18 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 :

Le jeudi 18 juin 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00

Aelier Severo 20 rue Severo 75014 Paris

https://www.matthieubourgade.com/ +33683035928 matthieubourgade@gmail.com https://www.facebook.com/matthieu.bourgade https://www.facebook.com/matthieu.bourgade



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