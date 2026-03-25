Exposition mehdi shineshen entre deux peaux 2026 Place Jean de Joigny Joigny

Exposition mehdi shineshen entre deux peaux 2026

Place Jean de Joigny Espace culturel Jean de Joigny Joigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’espace Jean de Joigny présentera les peintures et installations de l’artiste Mehdi Shineshen, du 2 mai au 14 juin 2026. Intitulée Entre deux peaux , l’exposition sera inaugurée lors du vernissage organisé le samedi 2 mai à 18h00.

• L’exposition

“Sous la surface, le monde ne s’ouvre pas il affleure, et la lumière s’y accroche,

glisse le long des murs, circule, ouvrant des passages.

Les murs chuchotent, respirent à bas bruit, tandis que les sols gardent la chaleur des pas et

que les pierres portent encore le poids de ce qui s’y est arrêté ; une colonne se dresse.

Il n’y a pas de seuil.

Dedans et dehors se frottent, se confondent, partagent la même peau.

Les lieux s’écaillent, se fissurent, cicatrisent ; la couleur s’y dépose, s’infiltre, résiste.

Habiter, c’est toucher et être touché.

Entre deux peaux, quelque chose persiste une sensation, une teinte,

une présence qui affleure et relie les lieux à celles et ceux qui les traversent.” Mehdi Shineshen

• L’artiste

Mehdi Shineshen est né en 1996 à Marseille,. Il vit et travaille à Paris.

Diplo^me´ de l’E´cole nationale supe´rieure des Beaux-Arts de Paris en 2025, et d’un Master Recherche et Cre´ation a` l’Universite´ Paris 1 Panthe´on-Sorbonne en 2022, il est finaliste du Prix pour l’art contemporain AMMA (2023) et Les Talents Sati (2025) .

Puisant son inspiration dans l’exploration urbaine de lieux abandonnés, les recherches d’archives et dans ses propres souvenirs, Mehdi Shineshen s’intéresse à ces territoires transitoires qui témoignent de l’exode rural, des nouvelles circulations humaines et économiques, ainsi que de pratiques sociales effacées ou marginalisées.

Son travail procède comme une archéologie sensible. Plutôt que de recouvrir la surface, il la creuse, en révèle les strates et fait affleurer des couches de temps, telle une peau qui garde la trace de ce qui l’a frôlée. Ses installations et performances naissent dans l’éphémère elles s’élèvent pour disparaître, ne laissant derrière elles que des traces, nourries de matériaux recyclés qui réactivent la mémoire de ce qui reste.

Sa peinture et ses fresques s’élaborent à partir de pigments bruts broyés, liés à l’huile ou à la caséine, inscrivant sa palette dans des couleurs organiques issues de la terre. En préparant ses surfaces à la poudre de marbre, la peinture devient pierre et impose son propre rythme, accueille l’érosion du temps à l’image d’une ruine.

https://mehdishineshen.com/

? L’exposition est ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h, les dimanches et les jours fériés de 14h30 à 18h. Entrée libre. Place Jean-de-Joigny, tel. 03 86 62 53 91, mail. espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr .

Place Jean de Joigny Espace culturel Jean de Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 53 91 espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr

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English : Exposition mehdi shineshen entre deux peaux 2026

L’événement Exposition mehdi shineshen entre deux peaux 2026 Joigny a été mis à jour le 2026-03-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)