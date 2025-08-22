Le Chemin de la Chance Joigny Yonne

Un chemin créé par les élèves de l’école Saint-André de Joigny pour faire découvrir le patrimoine de leur ville et ses environs.
https://www.calameo.com/read/0023342256c7510764321   +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by pupils from Joigny’s Saint-André school to help them discover the heritage of their town and the surrounding area.

Deutsch :

Ein Weg, den die Schülerinnen und Schüler der Schule Saint-André in Joigny angelegt haben, um das Kulturerbe ihrer Stadt und ihrer Umgebung zu zeigen.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della scuola Saint-André di Joigny per aiutarli a scoprire il patrimonio della loro città e dei dintorni.

Español :

Recorrido creado por los alumnos del colegio Saint-André de Joigny para descubrir el patrimonio de su ciudad y alrededores.

