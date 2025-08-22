Open Kayak Joigny Yonne
Open Kayak Joigny Yonne vendredi 1 mai 2026.
Open Kayak
Accueil Vélo Open Kayak Quai d’Epizy (en face du camping municipal) 89300 Joigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté
En famille ou entre amis, à 1 h 30 de Paris, montez à bord d’un canoë-kayak,paddle et découvrez la beauté des paysages de l’Yonne sur nos parcours.
+33 7 83 74 83 05
English : Open Kayak
With your family or friends, 1 hour 30 minutes from Paris, get on board a canoe or paddle and discover the beauty of the Yonne’s landscapes on our …
Deutsch : Open Kayak
Mit der Familie oder mit Freunden, nur 1,5 Stunden von Paris entfernt, steigen Sie in ein Kanu, Kajak oder Paddelboot und entdecken Sie die Schönhe…
Italiano :
In famiglia o con gli amici, a 1 ora e 30 minuti da Parigi, salite a bordo di una canoa o di una pagaia e scoprite la bellezza dei paesaggi dell’Yonne sui nostri percorsi.
Español :
En familia o entre amigos, a 1 h 30 min de París, súbase a una canoa o a un remo y descubra la belleza de los paisajes del Yonne en nuestros recorridos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data