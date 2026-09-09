Exposition : Mémoires Vives de Françoise Pétrovitch, Musée Ingres Bourdelle, Montauban

Informations pratiques

Exposition : Mémoires Vives de Françoise Pétrovitch 19 et 20 septembre Musée Ingres Bourdelle Tarn-et-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les visiteurs sont invités à plonger dans un univers étrange où apparaissent et disparaissent des créatures hybrides et anthropomorphes, issues du monde flottant imaginé par l’artiste. La fragmentation des images, le travail de la lumière en semi-obscurité et la création sonore d’Hervé Plumet, annonçant un drame à venir, immergent le public dans une expérience sensorielle singulière.

Conçu spécialement pour la Salle du Prince Noir, ce dispositif imaginé par Françoise Pétrovitch dialogue avec l’univers d’Ingres et exploite pleinement l’atmosphère si particulière de ce lieu.

Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’hôtel de ville, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221291 https://museeingresbourdelle.com Sur des restes de constructions romaines et médiévales, l’évêque de Montauban fait ériger son hôtel dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Après la Révolution, la commune acquiert l’hôtel et y installe différents services (sous-préfecture, tribunal, …). Des travaux de restauration sont exécutés à la fin du Second Empire. Le plan général affecte la forme d’un quadrilatère, ayant aux angles quatre pavillons, avec une cour centrale. Le corps de logis de droite renferme le grand escalier de pierre qui dessert les étages et dont la partie inférieure conduit à plusieurs salles basses voûtées. Les salles sont couvertes de plafonds hauts, à solives apparentes et décorées. Le musée est situé en plein centre-ville de Montauban, en bordure du centre piéton, 19 rue de l’hôtel de ville. Des supports à vélo se situent entre le 19 et le 15 rue de l’hôtel de ville. Depuis la gare, l’accès est possible à pied (compter 12 minutes) ou via la ligne 3 de bus, arrêt Pont-Vieux. Un parking voiture gratuit (parking des Berges du Tarn) se situe aux pieds du musée. Cet espace est accessible par l’escalier qui longe la façade sud du musée et un ascenseur urbain qui vous permettront de rejoindre l’entrée principale du musée. Deux places de stationnement sont réservées à proximité immédiate de l’entrée du musée aux personnes handicapées et à mobilité réduite détentrices d’une carte de stationnement (carte européenne de stationnement ou carte mobilité inclusion). D’autres parkings payants (aériens et souterrains) sont répartis dans le centre-ville et en périphérie.

Les visiteurs sont appelés à découvrir un univers étrange dans lequel des créatures hybrides et anthropomorphes apparaissent ou disparaissent pour retourner à leur monde flottant, né de l’imaginaire…

©Françoise Pétrovitch