Exposition Mentonnais d’hier à Aujourd’hui, Voûte du Patrimoine, Menton

Informations pratiques

Exposition Mentonnais d’hier à Aujourd’hui 19 et 20 septembre Voûte du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Bienvenue dans un voyage visuel au cœur de l’identité mentonnaise !

Et si les images d’hier nous permettaient de mieux comprendre le Menton d’aujourd’hui ?

À l’occasion du centenaire de la photographie, la Voûte du Patrimoine vous propose une exposition inédite mêlant témoignages visuels du passé et regards d’aujourd’hui. Une véritable invitation à franchir le miroir du temps, là où les époques se rencontrent pour raconter une histoire commune.

Après une brève introduction dédiée aux pionniers de l’objectif mentonnais, le parcours s’articule autour de duos photographiques saisissants. En confrontant les trésors d’archives aux clichés contemporains de l’association PhotoMenton, ce dialogue met en lumière la continuité historique de notre cité : si les décors se transforment, l’âme de la ville, elle, demeure.

Au-delà des pierres et des paysages, cette rétrospective place l’humain au centre de notre patrimoine. Elle témoigne de l’évolution des modes de vie tout en rendant hommage à celles et ceux qui, de génération en génération, écrivent l’histoire de Menton au quotidien.

Venez découvrir comment hier dessine aujourd’hui.

L’événement réunit 48 images uniques sous forme de face-à-face :

• 24 clichés contemporains capturés et sélectionnés par les membres de l’association PhotoMenton.

• 24 documents historiques choisis par le service du Patrimoine au sein des fonds iconographiques des Archives municipales de la Ville de Menton.

Voûte du Patrimoine Promenade de la mer 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0658444745 https://www.menton.fr/la-voute-du-patrimoine.html Menton, en tant que Ville d’art et d’histoire, s’est engagée depuis 25 ans à développer une politique culturelle et touristique du patrimoine, en sensibilisant les habitants, les professionnels et les jeunes publics à l’architecture, l’urbanisme, la botanique, le paysage et l’environnement.

Située dans une voûte historique de l’esplanade des Sablettes, au pied de la Vieille Ville, avec un panorama sur la baie de Garavan, la Voûte du Patrimoine vous fera (re)découvrir l’histoire de Menton.

Elle propose une présentation de l’histoire de la ville, avec des maquettes de la vieille ville, de l’Hôtel Pretti ou de l’Astoria, ainsi qu’une exposition sur Menton au XVIIe siècle.

La Voûte du Patrimoine, c’est aussi une boutique qui vous propose des livres indispensables pour toute bibliothèque d’amoureux de l’histoire de la ville.

Et bien sûr, vous y trouverez des informations sur les lieux emblématiques de la ville et les visites guidées organisées par le service du Patrimoine, conduites par des guides-conférenciers agréés par le ministère de la Culture.

Dans le cadre du renouvellement de la convention Ville d’art et d’histoire entre le ministère de la Culture et la ville de Menton, cet espace accueillera à terme le Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Parking des Sablettes, ascenseur.

Bienvenue dans un voyage visuel au cœur de l’identité mentonnaise !

©ville de Menton