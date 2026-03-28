Exposition Messages/images, graphisme d’intérêt général Artothèque Angoulême Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Exposition Messages/images, graphisme d’intérêt général

Artothèque Angoulême 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-15

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-09-15 2026-10-01

Fruit d’un partenariat entre la Cité internationale de la langue française et le Centre national des arts plastiques, cette exposition invite des graphistes à s’emparer des mots et les allier à des images pour en faire les porteurs de valeurs citoyennes.

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Artothèque Angoulême 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 44 12 59

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English :

The result of a partnership between the International City of the French Language and the National Center for the Visual Arts, this exhibition invites graphic designers to take words and combine them with images to make them vehicles for civic values.

L’événement Exposition Messages/images, graphisme d’intérêt général Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême