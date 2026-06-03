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Exposition Méta-Réalité, transgraphique – Nicolas Marq La Boussole Paris

Exposition Méta-Réalité, transgraphique – Nicolas Marq La Boussole Paris

Exposition Méta-Réalité, transgraphique – Nicolas Marq La Boussole Paris samedi 11 juillet 2026.

Lieu : La Boussole

Adresse : 15 avenue jean moulin

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Nicolas Marq (1950-2010), artiste parisien qui fût inspiré par le courant Abstrait et le Surréalisme, nous invite en tant que spectateur à une « méta-réalité » suggestive, explorant la création en état de conscience modifiée pour des créations riches en détails symboliques, dans une collection privée encore jamais exposée au public.

L’exposition retrace l’évolution inspirée de la collection Nicolas MARQ, de ses premiers croquis géométriques en 1970 à ses œuvres abstraites majeures du début du siècle, proposant cette vivacité artistique toute en symboles à déchiffrer, pour les petits et les grands.

L’exposition est accessible un week-end entier afin de voyager dans un univers onirique et mystérieux, illuminé de couleurs, de formes géométriques et de symboliques variées ! A découvrir d’urgence.

Espace La Boussole (15 avenue jean moulin 75014 Paris)

Samedi 11 & Dimanche 12 juillet, de 11h à 19h – entrée libre tous publics

exposition Meta Réalité - Nicolas Marq
exposition Meta Réalité – Nicolas Marq ; Crédits : Samuel Vernhet Sellem
exposition Meta Réalité - Nicolas Marq
exposition Meta Réalité – Nicolas Marq ; Crédits : Samuel Vernhet Sellem
affiche exposition meta réalité - Nicolas Marq
affiche exposition meta réalité – Nicolas Marq ; Crédits : Samuel Vernhet Sellem

Plongez dans la transe graphique de Nicolas Marq (1950-2010), artiste parisien qui fût inspiré par le courant Abstrait et le Surréalisme dans une exposition inédite au public !
Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00

La Boussole 15 avenue jean moulin  75014 Paris


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