Exposition Méta-Réalité, transgraphique – Nicolas Marq La Boussole Paris

Nicolas Marq (1950-2010), artiste parisien qui fût inspiré par le courant Abstrait et le Surréalisme, nous invite en tant que spectateur à une « méta-réalité » suggestive, explorant la création en état de conscience modifiée pour des créations riches en détails symboliques, dans une collection privée encore jamais exposée au public.

L’exposition retrace l’évolution inspirée de la collection Nicolas MARQ, de ses premiers croquis géométriques en 1970 à ses œuvres abstraites majeures du début du siècle, proposant cette vivacité artistique toute en symboles à déchiffrer, pour les petits et les grands.

L’exposition est accessible un week-end entier afin de voyager dans un univers onirique et mystérieux, illuminé de couleurs, de formes géométriques et de symboliques variées ! A découvrir d’urgence.

Espace La Boussole (15 avenue jean moulin 75014 Paris)

Samedi 11 & Dimanche 12 juillet, de 11h à 19h – entrée libre tous publics

exposition Meta Réalité – Nicolas Marq ; Crédits : Samuel Vernhet Sellem

exposition Meta Réalité – Nicolas Marq ; Crédits : Samuel Vernhet Sellem

affiche exposition meta réalité – Nicolas Marq ; Crédits : Samuel Vernhet Sellem

Plongez dans la transe graphique de Nicolas Marq (1950-2010), artiste parisien qui fût inspiré par le courant Abstrait et le Surréalisme dans une exposition inédite au public !

Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00

La Boussole 15 avenue jean moulin 75014 Paris



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