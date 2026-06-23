Habibi Love spécial after-work summer vibes à La Villette ! A La Folie Paris jeudi 25 juin 2026.

Habibi Love spécial after-work summer vibes à La Villette ! A La Folie Paris Jeudi 25 juin, 19h00

Jeudi 25 Juin, Habibi Love transforme le Parc de la Villette en oasis maghrébine et orientale jusqu’à 2h du matin avec une édition spécial summer vibes en format after-work gratuit !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T23:59:00.000+02:00

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A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Paris



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