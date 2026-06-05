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RESTITUTION CEM D’ÉCRITURE Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

RESTITUTION CEM D’ÉCRITURE Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

RESTITUTION CEM D’ÉCRITURE Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS mardi 23 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger

Adresse : 17 Rue de Rochechouart

Ville : 75009 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

À travers un programme original intitulé « Pièces libres sur incises du CEM d’écriture », les élèves des classes d’écriture musicale des conservatoires de Paris vous présenteront leurs créations personnelles, fruit d’un travail approfondi autour de la composition, de l’analyse et de la réinvention musicale.

Ce moment musical mettra en lumière la diversité des sensibilités artistiques et l’engagement créatif des élèves, dans un dialogue entre tradition et modernité.

Avec la participation des élèves des classes d’écriture des conservatoires de Paris

Coordination : David Lampel

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger a le plaisir de vous inviter au concert de restitution du Certificat d’Études Musicales d’Écriture.
Le mardi 23 juin 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T18:30:00+02:00_2026-06-23T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart  75009 PARIS
+33144538686


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