RESTITUTION CEM D’ÉCRITURE Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

À travers un programme original intitulé « Pièces libres sur incises du CEM d’écriture », les élèves des classes d’écriture musicale des conservatoires de Paris vous présenteront leurs créations personnelles, fruit d’un travail approfondi autour de la composition, de l’analyse et de la réinvention musicale.

Ce moment musical mettra en lumière la diversité des sensibilités artistiques et l’engagement créatif des élèves, dans un dialogue entre tradition et modernité.

Avec la participation des élèves des classes d’écriture des conservatoires de Paris

Coordination : David Lampel

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger a le plaisir de vous inviter au concert de restitution du Certificat d’Études Musicales d’Écriture.

Le mardi 23 juin 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T18:30:00+02:00_2026-06-23T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



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