Malraux maintenant Bibliothèque Forney Paris
Malraux maintenant Bibliothèque Forney Paris mardi 23 juin 2026.
André Malraux
est l’exact contraire de la soumission. À l’heure où l’Occident semble avoir
perdu nombre de ses valeurs et où le nihilisme avance à pas de géant, Pascal
Louvrier se tourne vers l’auteur de La
Condition humaine (Prix Goncourt 1933) pour « actualiser » ses engagements.
Les romans
de Malraux, violents et nerveux, jettent en effet un éclairage passionné sur ce
qui fonde l’essentiel de son credo : « se résoudre dans l’action ». Une action qui irrigue sa
liberté et sa puissance créatrice et se dresse contre la souffrance des
peuples… tout en tentant d’effacer ses propres blessures d’enfance. Pascal
Louvrier tente de répondre à cette question en revisitant l’œuvre de Malraux
dans son essai Malraux maintenant ( Le Passeur Éditeur , 2025).
La conférence
sera accompagnée de lectures d’extraits de l’essai de Pascal Louvier et de textes
d’André Malraux par la comédienne Clémentine Marmey.
–
L’auteur
Écrivain et
journaliste, Pascal Louvrier est l’auteur de nombreuses biographies, qu’il
nomme psychographies – Paul Morand, Françoise Sagan, Georges Bataille, Philippe
Sollers -, et de quatre romans. Il fut
professeur de Lettres à Paris, et conseiller de Roland Dumas, ancien ministre
de François Mitterrand.
–
La comédienne
Formée à la
Classe Libre du Cours Florent, Clémentine Marmey est comédienne et chanteuse,
avec une vingtaine de spectacles à son actif. Elle a
travaillé avec plusieurs metteurs en scène et joué dans des lieux reconnus, en
France et en Suisse. En 2026,
elle interprète en tournée des textes d’André Malraux.
–
Un événement
du Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux, André Malraux, redécouvrir une voix singulière | Ministère de la Culture
Pourquoi faut-il lire ou relire Malraux face à la « contagion des ténèbres » ?
Une Conférence de Pascal Louvrier accompagnée de lectures d’extraits de son essai et d’œuvres d’André Malraux (1902 – 1976)
Le mardi 23 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T20:30:00+02:00
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/
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