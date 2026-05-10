Malraux maintenant Bibliothèque Forney Paris

André Malraux

est l’exact contraire de la soumission. À l’heure où l’Occident semble avoir

perdu nombre de ses valeurs et où le nihilisme avance à pas de géant, Pascal

Louvrier se tourne vers l’auteur de La

Condition humaine (Prix Goncourt 1933) pour « actualiser » ses engagements.

Les romans

de Malraux, violents et nerveux, jettent en effet un éclairage passionné sur ce

qui fonde l’essentiel de son credo : « se résoudre dans l’action ». Une action qui irrigue sa

liberté et sa puissance créatrice et se dresse contre la souffrance des

peuples… tout en tentant d’effacer ses propres blessures d’enfance. Pascal

Louvrier tente de répondre à cette question en revisitant l’œuvre de Malraux

dans son essai Malraux maintenant ( Le Passeur Éditeur , 2025).

La conférence

sera accompagnée de lectures d’extraits de l’essai de Pascal Louvier et de textes

d’André Malraux par la comédienne Clémentine Marmey.

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L’auteur

Écrivain et

journaliste, Pascal Louvrier est l’auteur de nombreuses biographies, qu’il

nomme psychographies – Paul Morand, Françoise Sagan, Georges Bataille, Philippe

Sollers -, et de quatre romans. Il fut

professeur de Lettres à Paris, et conseiller de Roland Dumas, ancien ministre

de François Mitterrand.

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La comédienne

Formée à la

Classe Libre du Cours Florent, Clémentine Marmey est comédienne et chanteuse,

avec une vingtaine de spectacles à son actif. Elle a

travaillé avec plusieurs metteurs en scène et joué dans des lieux reconnus, en

France et en Suisse. En 2026,

elle interprète en tournée des textes d’André Malraux.

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Un événement

du Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux, André Malraux, redécouvrir une voix singulière | Ministère de la Culture

Pourquoi faut-il lire ou relire Malraux face à la « contagion des ténèbres » ?

Une Conférence de Pascal Louvrier accompagnée de lectures d’extraits de son essai et d’œuvres d’André Malraux (1902 – 1976)

Le mardi 23 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T20:30:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

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