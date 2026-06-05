« Face au ciel, Paul Huet en son temps » : Musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique Paris
« Face au ciel, Paul Huet en son temps » : Musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique Paris mardi 23 juin 2026.
Dans le cadre de l’exposition « Face au ciel, Paul Huet en son temps »
Programme
Élèves de la classe de musique de chambre de Paloma Kouider
Le mardi 23 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Lien de réservation à venir
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-23T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T18:30:00+02:00_2026-06-23T19:30:00+02:00
Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris
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