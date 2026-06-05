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« Face au ciel, Paul Huet en son temps » : Musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique Paris

« Face au ciel, Paul Huet en son temps » : Musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique Paris

« Face au ciel, Paul Huet en son temps » : Musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique Paris mardi 23 juin 2026.

Lieu : Musée de la Vie romantique

Adresse : 16 rue Chaptal

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : <p>Lien de réservation à venir<br></p>

Dans le cadre de l’exposition « Face au ciel, Paul Huet en son temps »

Programme

Élèves de la classe de musique de chambre de Paloma Kouider
Le mardi 23 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-23T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T18:30:00+02:00_2026-06-23T19:30:00+02:00

Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal  75009 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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