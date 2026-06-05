Dans le cadre de l’exposition « Face au ciel, Paul Huet en son temps »



Programme

Élèves de la classe de musique de chambre de Paloma Kouider

Le mardi 23 juin 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-23T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T18:30:00+02:00_2026-06-23T19:30:00+02:00

Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris

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