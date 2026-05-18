Sur écoute – Risque d’effondrement Maison de la Conversation Paris
Sur écoute – Risque d’effondrement Maison de la Conversation Paris mardi 23 juin 2026.
Le podcast Vent Debout a pour ambition de reconnecter le sport et les activités de plein air avec les réalités écologiques et sociales de notre époque.
À l’occasion de cette soirée, venez découvrir l’un des épisodes phares de la saison 2, en présence de l’athlète invitée, et d’autres spécialistes du secteur qui tous, cherchent à tisser des ponts entre nos pratiques sportives et le vivant.
Une soirée placée sous le signe de la biodiversité, du sport, de l’escalade et de la transformation collective de nos pratiques.
Date
Mardi 23 juin 2026
Horaires
19h à 21h30
Tarif
Gratuit, mais prix libre (possibilité de faire un don sur place)
Animation
Vent Debout, Clothilde Sauvages
Intervenant.e.s
Nolwen Berthier
Autres noms à venir…
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Sommes-nous capables de grimper, de courir, d’explorer, sans déchirer la trame fragile du vivant ? Venez écouter un épisode du podcast Vent Debout puis participer à un temps d’échange avec son autrice et l’athlète invitée de l’épisode.
Le mardi 23 juin 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T21:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/sur-ecoute-risque-deffondrement-tickets-1989655300564?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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