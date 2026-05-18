Sur écoute – Risque d’effondrement Maison de la Conversation Paris

Le podcast Vent Debout a pour ambition de reconnecter le sport et les activités de plein air avec les réalités écologiques et sociales de notre époque.

À l’occasion de cette soirée, venez découvrir l’un des épisodes phares de la saison 2, en présence de l’athlète invitée, et d’autres spécialistes du secteur qui tous, cherchent à tisser des ponts entre nos pratiques sportives et le vivant.

Une soirée placée sous le signe de la biodiversité, du sport, de l’escalade et de la transformation collective de nos pratiques.

Date

Mardi 23 juin 2026

Horaires

19h à 21h30

Tarif

Gratuit, mais prix libre (possibilité de faire un don sur place)

Animation

Vent Debout, Clothilde Sauvages

Intervenant.e.s

Nolwen Berthier

Autres noms à venir…

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Sommes-nous capables de grimper, de courir, d’explorer, sans déchirer la trame fragile du vivant ? Venez écouter un épisode du podcast Vent Debout puis participer à un temps d’échange avec son autrice et l’athlète invitée de l’épisode.

Le mardi 23 juin 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/sur-ecoute-risque-deffondrement-tickets-1989655300564?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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