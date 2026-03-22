Rencontre-atelier avec Barroux Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

En partenariat avec nos voisins du Petit Ney, rendez-vous à la bibliothèque pour partager un moment privilégié avec l’auteur-illustrateur Barroux. Après un échange autour des secrets de son métier et de son univers artistique, les enfants seront initiés au dessin à l’encre de chine et au pinceau en explorant le thème des animaux. Barroux réalisera ensuite plusieurs grands dessins originaux sous les yeux des participants.

Stéphane-Yves Barroux, dit Barroux, est un auteur-illustrateur français au rayonnement international, dont le style a été nourri par une enfance en Afrique du Nord et une formation d’excellence aux écoles Boulle et Estienne. Après dix ans de direction artistique en publicité à Paris, il s’est imposé en Amérique du Nord comme un illustrateur de presse incontournable, collaborant avec des titres prestigieux tels que le New York Times ou le Washington Post.

Depuis son retour en France en 2003, il se consacre à la littérature jeunesse, où il déploie un univers visuel poétique et texturé. Sa signature artistique repose sur des techniques traditionnelles — fuyant le numérique au profit d’un mélange de linogravure, d’acrylique et de mine de plomb. Son œuvre, saluée par la critique, a reçu de nombreuses distinctions internationales, notamment le prix Enfantaisie et le Golden Award de la New York Book Fair.

Barroux ; Crédits : Barroux

Venez découvrir l’univers coloré de l’auteur-illustrateur Barroux !

Le jeudi 25 juin 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T17:00:00+02:00_2026-06-25T18:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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