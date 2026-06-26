EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion SURIS Terres-de-Haute-Charente

Informations pratiques

Terres-de-Haute-Charente

EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion

SURIS Place de la Mairie Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Exposition organisée par l’association Pinceaux & Mirettes à l’occasion du 10ème anniversaire de sa création

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SURIS Place de la Mairie Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 41 07 46 pinceauxetmirettes16@gmail.com

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English :

Exhibition organized by the Pinceaux & Mirettes association to mark the 10th anniversary of its founding

L’événement EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine