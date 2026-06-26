UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Terres-de-Haute-Charente

EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion SURIS Terres-de-Haute-Charente

samedi 11 juillet 2026 · SURIS · Terres-de-Haute-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
SURIS
Adresse
Place de la Mairie
Ville
16270 Terres-de-Haute-Charente
Département
Charente
Tarif

Terres-de-Haute-Charente

EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion

SURIS Place de la Mairie Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Exposition organisée par l’association Pinceaux & Mirettes à l’occasion du 10ème anniversaire de sa création
  .

SURIS Place de la Mairie Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 41 07 46  pinceauxetmirettes16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition organized by the Pinceaux & Mirettes association to mark the 10th anniversary of its founding

L’événement EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Terres-de-Haute-Charente (Charente)