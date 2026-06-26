EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion SURIS Terres-de-Haute-Charente
samedi 11 juillet 2026 · SURIS · Terres-de-Haute-Charente
Informations pratiques
Terres-de-Haute-Charente
EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion
SURIS Place de la Mairie Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Exposition organisée par l’association Pinceaux & Mirettes à l’occasion du 10ème anniversaire de sa création
.
SURIS Place de la Mairie Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 41 07 46 pinceauxetmirettes16@gmail.com
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English :
Exhibition organized by the Pinceaux & Mirettes association to mark the 10th anniversary of its founding
L’événement EXPOSITION Métiers d’Art, Métiers Passion Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine
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