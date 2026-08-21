Exposition « Meymac-près-Bordeaux : les femmes dans le négoce », Village de Meymac, Meymac

Informations pratiques

Exposition « Meymac-près-Bordeaux : les femmes dans le négoce » Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Meymac Corrèze

Gratuit. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

» Meymac-près-Bordeaux : les femmes dans le négoce «

Exposition dans la Bâtisse de Jean Gay-Bordas, créateur du négoce de vin de Bordeaux en Belgique et dans le Nord !

Visite commentée avec témoignages de fille, petite-fille ou femme de négociants.e.s à 10h30 et 16h sur inscription.

Exposition organisée par l’Association des Amis de Meymac-près-Bordeaux et Au Beau MilLieu

Village de Meymac 5 place du bûcher 19250 Meymac Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 43 01 68 76 https://www.aubeaumillieu.com Maison singulière au cœur de Meymac en Haute-Corrèze, elle est en effet l’emblème du négoce des vins de Meymac-près-Bordeaux et fut bâtie par son inventeur, Jean Gaye-Bordas (1826-1900).

Historiquement l’espace faisait partie de l’abbaye et supportait le mur d’enceinte de la ville. Après avoir acheté tout le pâté de maison, Jean Gaye-Bordas lança en 1880 la construction d’une maison dont l’originalité contrastait avec les autres demeures de la cité par sa couleur et ses ornementations. Tour et tourelles sont toutefois peut-être des rappels des châteaux situés sur la commune.

Jean Gaye-Bordas nomma sa maison Château des Moines Larose en raison sans doute de la proximité de l’abbaye voisine et de sa couleur si particulière. La façade est revêtue d’un enduit coloré fait au lait de chaux sur lequel est peint à l’ocre un décor de pierres. Complétant la façade principale, deux tourelles d’angle dans lesquelles s’ouvrent deux niches et deux statues de personnages mythologiques.

Si les étages supérieurs furent conservés à usage d’habitation, le rez-de-chaussée connut des destinées variées au cours des décennies suivantes. La fabrique de bouchons Fonfreyde-Bunisset qui fournissait les marchands de vins, y emménagea. S’ouvrit ensuite une surface commerciale au rez-de-chaussée face à la place.

Ce fut d’abord un café, puis un magasin de vêtements. Pendant la guerre de 1940, une fabrique de tricots occupa la partie arrière de la maison et après la guerre le magasin devint un Casino. Ce furent ensuite deux professions libérales qui s’y installèrent, notaire et architecte.

Aujourd’hui, c’est un nouvel » APRÈS » qui s’ouvre pour cette bâtisse, qui devient donc le premier tiers-lieu à visée entrepreneurial de Haute-Corrèze ! – En vélo : la place étant piétonnisée, des poteaux pour accrocher votre vélo sont à votre disposition.

– En voiture : le tiers-lieu donnant sur la place principale piétonne, les parkings des Pradeaux et des Porrots sont disponibles à 3 minutes à pied.

– En train : gares de Meymac et Jassonneix, situées respectivement à 20 et 15 minutes à pied.

Accessibilité

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