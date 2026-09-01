Exposition Michael Rice Place de l’Hôtel de Ville Toucy
samedi 12 septembre 2026 · Place de l’Hôtel de Ville · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Michael Rice
Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:50:00
fin : 2026-11-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
La Galerie de l’Ancienne Poste est heureuse de présenter la première exposition en France du renommé céramiste irlandais basé à Dubaï Michael Rice, qui explore à travers une vingtaine d’œuvres récentes l’intersection entre la mémoire de la matière et la forme, au sein d’une série de vases sculpturaux constituant un ensemble d’œuvres savamment radical. .
Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 33 00 contact@galerie-ancienne-poste.com
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English : Michael Rice
L’événement Michael Rice Toucy a été mis à jour le 2026-08-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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