Exposition Michael Rice Place de l’Hôtel de Ville Toucy

Informations pratiques

Toucy

Michael Rice

Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:50:00

fin : 2026-11-05 12:30:00

Date(s) :

2026-09-12

La Galerie de l’Ancienne Poste est heureuse de présenter la première exposition en France du renommé céramiste irlandais basé à Dubaï Michael Rice, qui explore à travers une vingtaine d’œuvres récentes l’intersection entre la mémoire de la matière et la forme, au sein d’une série de vases sculpturaux constituant un ensemble d’œuvres savamment radical. .

Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 33 00 contact@galerie-ancienne-poste.com

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English : Michael Rice

L’événement Michael Rice Toucy a été mis à jour le 2026-08-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !