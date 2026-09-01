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AGENDA · Toucy

Exposition Michael Rice Place de l’Hôtel de Ville Toucy

samedi 12 septembre 2026 · Place de l’Hôtel de Ville · Toucy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
10:50:00
Lieu
Place de l’Hôtel de Ville
Adresse
Galerie de l’Ancienne Poste
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif

Toucy

Michael Rice

Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:50:00
fin : 2026-11-05 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

La Galerie de l’Ancienne Poste est heureuse de présenter la première exposition en France du renommé céramiste irlandais basé à Dubaï Michael Rice, qui explore à travers une vingtaine d’œuvres récentes l’intersection entre la mémoire de la matière et la forme, au sein d’une série de vases sculpturaux constituant un ensemble d’œuvres savamment radical.   .

Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 33 00  contact@galerie-ancienne-poste.com

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English : Michael Rice

L’événement Michael Rice Toucy a été mis à jour le 2026-08-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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