Le p’tit Balalakalif Bal trad La Californie Toucy

Informations pratiques

Toucy

Le p’tit Balalakalif Bal trad

La Californie Chemin de Ronde Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Après-midi convivial, joyeux et familial de musique et danse !

14h Initiation aux danses trad pour petits et grands

15h Balalakalif ! avec A Ti A Taille, Vaux des Vignes, Les Enchanteuses et le Duo Clément & Adrien

Buvette et goûter partagé apportez un gâteau ou une boisson à partager si vous le souhaitez !

On vous attend nombreuses et nombreux pour danser, écouter et passer un joyeux moment en famille et entre ami-es.

Entrée libre. .

La Californie Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le p’tit Balalakalif Bal trad

L’événement Le p’tit Balalakalif Bal trad Toucy a été mis à jour le 2026-08-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)