Le p’tit Balalakalif Bal trad La Californie Toucy
dimanche 27 septembre 2026 · La Californie · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Le p’tit Balalakalif Bal trad
La Californie Chemin de Ronde Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Après-midi convivial, joyeux et familial de musique et danse !
14h Initiation aux danses trad pour petits et grands
15h Balalakalif ! avec A Ti A Taille, Vaux des Vignes, Les Enchanteuses et le Duo Clément & Adrien
Buvette et goûter partagé apportez un gâteau ou une boisson à partager si vous le souhaitez !
On vous attend nombreuses et nombreux pour danser, écouter et passer un joyeux moment en famille et entre ami-es.
Entrée libre. .
La Californie Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le p’tit Balalakalif Bal trad
L’événement Le p’tit Balalakalif Bal trad Toucy a été mis à jour le 2026-08-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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