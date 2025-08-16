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Le p’tit Balalakalif Bal trad La Californie Toucy

dimanche 27 septembre 2026 · La Californie · Toucy

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Californie
Adresse
Chemin de Ronde
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif

Toucy

Le p’tit Balalakalif Bal trad

La Californie Chemin de Ronde Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Après-midi convivial, joyeux et familial de musique et danse !
14h Initiation aux danses trad pour petits et grands
15h Balalakalif ! avec A Ti A Taille, Vaux des Vignes, Les Enchanteuses et le Duo Clément & Adrien
Buvette et goûter partagé apportez un gâteau ou une boisson à partager si vous le souhaitez !
On vous attend nombreuses et nombreux pour danser, écouter et passer un joyeux moment en famille et entre ami-es.
Entrée libre.   .

La Californie Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le p’tit Balalakalif Bal trad

L’événement Le p’tit Balalakalif Bal trad Toucy a été mis à jour le 2026-08-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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