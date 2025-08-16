Nuit de la chauve-souris Lieu-dit Les Gilats Toucy

Toucy

Nuit de la chauve-souris

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

À l’occasion de la nuit de la chauve-souris, la Pyramide du Loup vous propose des sorties terrain pour découvrir en famille la vie de ces animaux. Aux côtés du spécialiste Ludovic Jouve, venez profiter de cette journée pour en apprendre un peu plus sur la chauve-souris, son comportement et sa biologie. Soirée documentaire sur la chauve souris à découvrir en famille.

À 16h30 Une présentation interactive sera organisée par Ludovic Jouve sous le dôme de la Pyramide. La présentation parlera de la biologie et du comportement des chauves-souris. Mieux les connaître pour mieux les protéger ! La présentation se fera avec un diaporama ainsi qu’avec le film.

À 17h30 Balade en suivant notre spécialiste sur les chauves-souris, Ludovic Jouve, avec la présentation d’aménagements en faveur des chauves-souris.

À 20h Film documentaire sur les chauves-souris

Projection du film sur les chauves souris sous le dôme de la Pyramide du Loup.

Échanges à l’issue de la projection avec notre spécialiste, Ludovic Jouve.

À 21h Une observation des chauves-souris avec Ludovic Jouve aura lieu dans le parc de la Pyramide du Loup, là où elles habitent. Nous sommes refuge pour chauves-souris. Grâce au détecteur, nous pourrons écouter les cris ultrasonores des chauves-souris. Un circuit spécial détecte les sons inaudibles à l’oreille humaine émis par les chauves-souris et les transforme en des sons audibles. .

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@surlestracesduloup.com

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English : Nuit de la chauve-souris

L’événement Nuit de la chauve-souris Toucy a été mis à jour le 2025-12-31 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)