ToucyStoric la journée du livre d’ histoire Toucy Toucy
ToucyStoric la journée du livre d’ histoire Toucy Toucy vendredi 21 août 2026.
Toucy
ToucyStoric la journée du livre d’ histoire
Toucy Rue de l’Église Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-21
9 ème édition de la journée du livre d’ histoire dans le cadre de l’ église fortifiée de Toucy. 40 auteurs autour du roman historique, des essais, de la bande dessinée et de la littérature jeunesse.
Ouverture au cinéma de Toucy à 19h00 par la projection gratuite du film Les enfants de la résistance et rendez-vous dans l’ église le samedi 22 aout, toute la journée ! .
Toucy Rue de l’Église Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 04 36 jofac@orange.fr
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English : ToucyStoric la journée du livre d’ histoire
L’événement ToucyStoric la journée du livre d’ histoire Toucy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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