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ToucyStoric la journée du livre d’ histoire Toucy Toucy

ToucyStoric la journée du livre d’ histoire Toucy Toucy vendredi 21 août 2026.

Lieu : Toucy

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 89130 Toucy

Département : Yonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Toucy

ToucyStoric la journée du livre d’ histoire

Toucy Rue de l’Église Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-21

9 ème édition de la journée du livre d’ histoire dans le cadre de l’ église fortifiée de Toucy. 40 auteurs autour du roman historique, des essais, de la bande dessinée et de la littérature jeunesse.
Ouverture au cinéma de Toucy à 19h00 par la projection gratuite du film Les enfants de la résistance et rendez-vous dans l’ église le samedi 22 aout, toute la journée !   .

Toucy Rue de l’Église Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 04 36  jofac@orange.fr

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English : ToucyStoric la journée du livre d’ histoire

L’événement ToucyStoric la journée du livre d’ histoire Toucy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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