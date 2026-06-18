ToucyStoric la journée du livre d’ histoire Toucy Toucy

Toucy

ToucyStoric la journée du livre d’ histoire

Toucy Rue de l’Église Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

9 ème édition de la journée du livre d’ histoire dans le cadre de l’ église fortifiée de Toucy. 40 auteurs autour du roman historique, des essais, de la bande dessinée et de la littérature jeunesse.

Ouverture au cinéma de Toucy à 19h00 par la projection gratuite du film Les enfants de la résistance et rendez-vous dans l’ église le samedi 22 aout, toute la journée ! .

Toucy Rue de l’Église Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 04 36 jofac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ToucyStoric la journée du livre d’ histoire

L’événement ToucyStoric la journée du livre d’ histoire Toucy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !