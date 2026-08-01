Les jeux XXL de Val Toucy
jeudi 20 août 2026 · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Les jeux XXL de Val
Salle Café Fournier Toucy Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
La tribu de Val organise une après-midi jeux XXL avec la participation de WOLF ANIMATION.
Au programme, jeux grande taille, mascotte surprise et goûter + 1 gourmandise offerts à tous les enfants inscrits. .
Salle Café Fournier Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 05 01 47 latribudeval.asso@gmail.com
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English : Les jeux XXL de Val
L’événement Les jeux XXL de Val Toucy a été mis à jour le 2026-08-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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