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AGENDA · Toucy

Les jeux XXL de Val Toucy

jeudi 20 août 2026 · Toucy

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle Café Fournier
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif
5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Toucy

Les jeux XXL de Val

Salle Café Fournier Toucy Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

La tribu de Val organise une après-midi jeux XXL avec la participation de WOLF ANIMATION.

Au programme, jeux grande taille, mascotte surprise et goûter + 1 gourmandise offerts à tous les enfants inscrits.   .

Salle Café Fournier Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 05 01 47  latribudeval.asso@gmail.com

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English : Les jeux XXL de Val

L’événement Les jeux XXL de Val Toucy a été mis à jour le 2026-08-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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