Informations pratiques

Toucy

Les jeux XXL de Val

Salle Café Fournier Toucy Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La tribu de Val organise une après-midi jeux XXL avec la participation de WOLF ANIMATION.

Au programme, jeux grande taille, mascotte surprise et goûter + 1 gourmandise offerts à tous les enfants inscrits. .

Salle Café Fournier Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 05 01 47 latribudeval.asso@gmail.com

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English : Les jeux XXL de Val

L’événement Les jeux XXL de Val Toucy a été mis à jour le 2026-08-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !